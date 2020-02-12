Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Desteklemeleri İstişare Toplantısı Düzenlendi

T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : 59916911-621.99-E.504338 11.02.2020Konu :Yem Bitkileri Yetiştiriciliği veDesteklemeleri İstişare Toplantısı Düzenlendiİl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yem bitkileri yetiştiriciliği ve desteklemeleri konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri istişare toplantısı düzenlendi.İlimiz genelinde Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Desteklemeleri konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve İlimizde Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini arttırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, İl Müdür Yardımcıları Uğur Turgut ve Eyup Adıgüzel, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mehmet Kamil Tiryaki ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlerinin katılımlarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda istişare toplantısı düzenlenmiştir .Toplantıda açılış konuşmalarını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, yem bitkilerinin kaba yem açığının kapanmasında ve hayvancılık açısından önemine vurgu yapmıştır.İl Müdürü Enver Murat Dolunay' ın konuşmalarının ardından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Şükrü Başer tarafından hazırlanan 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği sunumu yapılmıştır.Yapılan sunumun ardından Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mehmet Kamil Tiryaki ilimiz genelindeki Mera varlığından ve Meraların hayvan yetiştiriciliği açısından yetersiz olmasından dolayı yem bitkileri yetiştiriciliğine daha fazla önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu amaçla ilimiz genelinde yem bitkileri ekiliş alanlarının arttırılması çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini, bu doğrultuda Bakanlığımıza sunulmak üzere İl merkezi ve ilçeleri kapsayan "Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını ve Çeşitliliğini Arttırma Projesi" nin yapılacağını belirtmiştir .Daha sonra Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını ve Çeşitliliği Arttırma Projesi" nin sunumu Ziraat Mühendisi Salih Vehbi Çal tarafından yapılmıştır.İlimiz genelinde uygulanacak tarımsal yayım faaliyetleri sonucunda çiftçilerin çeşitli tarımsal konuların yanında yem bitkileri yetiştiriciliği hakkında da bilgi ve beceri seviyeleri artırılmış olacaktır.Enver Murat DOLUNAYİl Müdürü