KOZA TEKSTİL ‘’ İÇİNİZ RAHAT ETSİN’’

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Bu Sevgililer Günü’ nde de Koza Tekstil Şubelerine uğrayarak 14 Şubat’a özel indirimlerinden yararlanabilirsiniz.İç giyimin seçkin markaları ve fantazitasarımları ile sevdiğinize romantik bir sürpriz yapın!gibi iç giyimin ünlü markalarını, kolleksiyonlarını modayı yakından takip edenlerle paylaşıyor. Renkli ve zengin koleksiyonların, olağanüstü çekici kadın ve erkek iç çamaşırı modelleriyle harmanlandığı ürünler moda devlerinin etiketleriyle kendini şımartmayı sevenlerle buluşuyor.Koza Tekstil'de tüm ürünler...!