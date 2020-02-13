KOZA TEKSTİL ‘’ İÇİNİZ RAHAT ETSİN’’
Bu Sevgililer Günü’ nde de Koza Tekstil Şubelerine uğrayarak 14 Şubat’a özel indirimlerinden yararlanabilirsiniz.
İç giyimin seçkin markaları ve fantazi iç giyim tasarımları ile sevdiğinize romantik bir sürpriz yapın!
Koza Tekstil, Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren, Penti gibi iç giyimin ünlü markalarını, kolleksiyonlarını modayı yakından takip edenlerle paylaşıyor. Renkli ve zengin koleksiyonların, olağanüstü çekici kadın ve erkek iç çamaşırı modelleriyle harmanlandığı ürünler moda devlerinin etiketleriyle kendini şımartmayı sevenlerle buluşuyor.
Unutmayın! Koza Tekstil'de tüm ürünler toptan fiyatına perakende...!
ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)