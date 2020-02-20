TÜRK KIZILAY ISPARTA ŞUBESİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Isparta Şubesi arasında afete hazırlık bilinci kazandırma ve diğer Kızılay çalışmalarında katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.Gerçekleştirilen protokol imza törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türk Kızılay Isparta Şubesi Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü ve Türk Kızılay Isparta Şubesi yöneticileri katıldı. Taraflar işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundular.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü