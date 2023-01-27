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Isparta'da Sensör tabanlı akıllı sinyalizasyon sistemi devreye alındı

Isparta'da Sensör tabanlı akıllı sinyalizasyon sistemi devreye alındı
ISPARTA
G.Tarihi: 26.01.2023 23:28
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Sensör tabanlı akıllı sinyalizasyon sistemi devreye alındı
Isparta Belediyesi, trafik akışını hızlandırmak için sinyalizasyon bulunan 9 kavşakta loop sensör tabanlı akıllı kavşak sistemini devreye aldı. Kavşaklarda oluşturulan kırmızı boyalı alan üzerinde araç olmadığında o alanda yeşil ışık yanmıyor ve buradaki süre kavşaktaki diğer kollara dağıtılıyor.
Isparta Belediyesi, şehir merkezindeki 9 kavşakta yeni bir sistem uygulamaya aldı. Uygulamada belirlenen kavşaklarda kırmızı boyalı alanlar oluşturuldu. Bu boyalı alanlara yerleştirilen manyetik alan gelen araçları algılayan loop sensör tabanlı olarak çalışıyor. Sistem araç gelmeyen kavşak kolunda yeşil ışık yakmayarak burası için verilecek süreyi diğer kollara dağıtıyor. Araçlar kırmızı alandaki loop sensör üzerine geldiğinde geri bildirim lambası yanıyor. Bu lamba yandığında sürücülerin geçiş taleplerinin alındığı geri bildirimi yapılıyor. Sürücü aracıyla kırmızı boyalı alanda beklerken, kavşaktaki diğer kollarda araç olmaması durumunda veya sırası gelmesi halinde yeşil ışığın yanmasıyla hareket ediyor. Kırmızı alan üzerinde bekleme yapılmazsa yeşil ışık yanmıyor. Yeni sistem bir yandan zamandan ve yakıttan tasarruf ettirirken diğer taraftan trafiğin sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Sistemin uygulandığı kavşaklarda sürücüler için bilgilendirme tabelaları da asıldı.
 
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