Bakan müjdeyi verdi: Seri üretime başladık

Koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazının seri üretimine başlandığı müjdesini verdi. Bakan Varan, fırsatçılık yapanlara izin verilmeyeceğini ve böyle firmaların olması halinde bakanlığın desteklerinden asla yararlanamayacaklarını sözlerine ekledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli solunum cihazının seri üretimine başlandığını söyledi. Bakan Varank, fırsatçılık yapanlara izin verilmeyeceğini ve böyle firmaların olması halinde bakanlığın desteklerinden asla yararlanamayacaklarını sözlerine ekledi.

İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:



Yatırım teşvikleriyle ilgili önemli karara imza attık. Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı, aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz. TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık. Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz.



BAŞVURU SÜRELERİNİ UZATTIK

(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak. Bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak. Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık. TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık.



FIRSATÇILARIN CANLARINI YAKACAĞIZ

Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak. Fırsatçıların da canlarını yakacağız.

Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

