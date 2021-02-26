GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı! işte son rakamlar...

Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı! işte son rakamlar...
ISPARTA
G.Tarihi: 26.02.2021 11:16
149 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

Son Dakika Haberi: Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı!

Yatırımcının ve piyasaların merakla beklediği verilerden biri olan döviz ve altın rakamları dün gece ABD'de son dakika olarak açıklanan "ABD 10 yıllık faizleri" sonrası yükselişe geçti. Dolar kuru 26 Şubat 2021 Cuma günü) 7.44 seviyesini gördü. Gram altın ise güne 422 TL'den başladı.

 
Pandemi öncesi %1,6 civarında olan ABD 10 yıllık faizleri, bu yılın başında % 0,95 iken , şu an %1.5'a kadar yükseldi. Bu da neredeyse pandemi öncesindeki seviye demek.
Enflasyon beklentilerini gösteren ABD 10 yıllık breakeven faizi ise %2,15 ile 2018 yılından beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası gelişmekte olan ülkelerin para biriminin değer kaybetmesine neden oldu.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?
Piyasalarda dolar kuru güne 7.44 seviyesinden başlarken, EURO ise 9.06'yı gördü.

ALTIN FİYATLARI
Altının onsu uluslararası piyasalarda 1764 dolar olmasına rağmen dolardaki yükseliş gram altın fiyatlarını 422 TL'ye kadar yükseltti.

Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi dolar TL kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte güne yukarı yönlü hareketle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 674 lira alış ve 688 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını
2.695,86
2.746,95
Yarım Altın
1.343,72
1.377,69
Zinet Altın
2.695,86
2.746,95
14 Ayar Bilezik gramı
231,15
279,11
22 Ayar Bilezik gramı
381,64
410,40

UZAMANLARDAN ÇARPICI ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki günlerde yükseliş trendine gireceğine vurgu yapmıştı.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına geriledi.
İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, önümüzdeki hafta piyasalarda gözlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısında olacağına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Petrol fiyatları, ABD Dolarının güçlenmesi ve petrolün Şubat ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak pandemi öncesindeki seviyelerine yaklaşması sonrası düşüyor. Bugün, Batı Teksas petrolü WTI sabah saatlerinde yüzde 1.0 geriledi.''

"Covid-19 aşı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Teksas'da meyana gelen üretim kesintilerinin etkisiyle petrol talebinde görülen iyimserlik düşüşü sınırlı tutuyor.''

"Önümüzdeki hafta gözler OPEC+ toplantısında olacak. Petrol üretiminin artırılıp artırılmayacağına yönelik karar alınması bekleniyor. ''

"Özellikle şubat ve Mart ayında günlük 1 milyon varil ek kesinti yapacağını açıklayan Suudi Arabistan'ın alacağı karar önemli olacak."
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 İL İÇİN SON DAKİKA KARARI...
Isparta'da 1 Nisan'a kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildi
Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı! işte son rakamlar...
Isparta gülsuyuna ‘doğal ürün’ tescili
BİTAVUK ISPARTA ŞUBESİ PEK YAKINDA AÇILIYOR!
Isparta'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Isparta'da yüz yüze eğitim ile ilgili Valilik'ten genelge
ÇOK ÖNEMLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ARTIK VALİLİKLER...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA ERİYOR! ŞİMDİ NE OLACAK?
Gıda ürünlerinde yeni dönem! Artık vatandaş görebilecek!
Isparta'da kumar operasyonuISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
Isparta'da su ürünleri denetim faaliyetleri sürüyorISPARTA'DA SU ÜRÜNLERİ DENETİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Vali Seymenoğlu ISUBÜ’ ye Çalışma Ziyareti GerçekleştirdiVALİ SEYMENOĞLU ISUBÜ’ YE ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Aranan şahıs Isparta'da yakalandı - Uyuşturucuya geçit yok!
81 ile yazı gönderildi yüz yüze eğitim kararı!
Türk Lirası TL Dünyada ilk sıraya yerleşti
Isparta'da taze balığın tek adresi Gözde Balık tezgahları yoğun ilgi görüyor!
Isparta'da emniyetten ruhsatsız silah operasyonu...
Isparta'da sahte para operasyonu...
Isparta'da Dural Yapı ile Yalıtım, Mantolama ve Komple Tadilat Projeleri
Oto Ekspertizde Lider firma Pilot Garage Isparta Şubesi Açıldı
'YATIRIMCI ARTIK ALTIN ALMIYOR'' İŞTE ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ
Isparta'da emniyetten narkotik operasyon...
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN REGAİP KANDİLİ MESAJI
Isparta'da köy yollarında karla mücadele çalışmaları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındatürker kapındaISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ARTIK ISPARTA YILLIK 15 BİN TON MANTAR ÜRETİMİ İLE SÖZ SAHİBİARTIK ISPARTA YILLIK 15 BİN TON MANTAR ÜRETİMİ İLE SÖZ SAHİBİ21 Şubat 2021
​İMPLANT TEDAVİSİ SONRASI UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER​İMPLANT TEDAVİSİ SONRASI UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER21 Şubat 2021
Gıda ürünlerinde yeni dönem! Artık vatandaş görebilecek!Gıda ürünlerinde yeni dönem! Artık vatandaş görebilecek!23 Şubat 2021
Isparta'da kumar operasyonuIsparta'da kumar operasyonu23 Şubat 2021
(UCİM) Isparta İl Temsilciliği Tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ziyareti(UCİM) Isparta İl Temsilciliği Tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ziyareti22 Şubat 2021
Vali Seymenoğlu ISUBÜ’ ye Çalışma Ziyareti GerçekleştirdiVali Seymenoğlu ISUBÜ’ ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi23 Şubat 2021
Isparta'da “Hızır Zirvenin Adı” dergisiIsparta'da “Hızır Zirvenin Adı” dergisi22 Şubat 2021
Isparta'da yüz yüze eğitim ile ilgili Valilik'ten genelgeIsparta'da yüz yüze eğitim ile ilgili Valilik'ten genelge24 Şubat 2021
Isparta'da su ürünleri denetim faaliyetleri sürüyorIsparta'da su ürünleri denetim faaliyetleri sürüyor23 Şubat 2021
​EĞİRDİR’DE SİNEKLE MÜCADELE BAŞLADI​EĞİRDİR’DE SİNEKLE MÜCADELE BAŞLADI22 Şubat 2021
BAŞKAN VELİ GÖK MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ’Ü ZİYARET ETTİBAŞKAN VELİ GÖK MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ’Ü ZİYARET ETTİ22 Şubat 2021
SDÜ “Dünyanın En İyi İslami Yerleşkeleri” Arasında Yerini AldıSDÜ “Dünyanın En İyi İslami Yerleşkeleri” Arasında Yerini Aldı23 Şubat 2021
Isparta'da 1 Nisan'a kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildiIsparta'da 1 Nisan'a kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildi26 Şubat 2021
ÇOK ÖNEMLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ARTIK VALİLİKLER...ÇOK ÖNEMLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ARTIK VALİLİKLER...24 Şubat 2021
BİTAVUK ISPARTA ŞUBESİ PEK YAKINDA AÇILIYOR!BİTAVUK ISPARTA ŞUBESİ PEK YAKINDA AÇILIYOR!25 Şubat 2021
Isparta’dan Suriye ‘ye Yardımlar Devam EdiyorIsparta’dan Suriye ‘ye Yardımlar Devam Ediyor23 Şubat 2021
Isparta Belediyesi 2021 Atletizm Yarışmaları yapıldıIsparta Belediyesi 2021 Atletizm Yarışmaları yapıldı23 Şubat 2021
Isparta'dan ​Hindistan’a Elma İhracatına DevamIsparta'dan ​Hindistan’a Elma İhracatına Devam23 Şubat 2021
Antalya'da ATSO Sağlık Turizmi Kümesi çalışmalarına devam ediyor Antalya'da ATSO Sağlık Turizmi Kümesi çalışmalarına devam ediyor 23 Şubat 2021
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA ERİYOR! ŞİMDİ NE OLACAK?KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA ERİYOR! ŞİMDİ NE OLACAK?24 Şubat 2021