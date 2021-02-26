Son Dakika Haberi: Altın ve dolar fiyatı dün gece bir anda fırladı!

Yatırımcının ve piyasaların merakla beklediği verilerden biri olan döviz ve altın rakamları dün gece ABD'de son dakika olarak açıklanan "ABD 10 yıllık faizleri" sonrası yükselişe geçti. Dolar kuru 26 Şubat 2021 Cuma günü) 7.44 seviyesini gördü. Gram altın ise güne 422 TL'den başladı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatı

Cumhuriyet Altını

Yarım Altın

Zinet Altın

14 Ayar Bilezik gramı

22 Ayar Bilezik gramı

UZAMANLARDAN ÇARPICI ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMU

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Pandemi öncesi %1,6 civarında olan ABD 10 yıllık faizleri, bu yılın başında % 0,95 iken , şu an %1.5'a kadar yükseldi. Bu da neredeyse pandemi öncesindeki seviye demek.Enflasyon beklentilerini gösteren ABD 10 yıllık breakeven faizi ise %2,15 ile 2018 yılından beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası gelişmekte olan ülkelerin para biriminin değer kaybetmesine neden oldu.Piyasalarda dolar kuru güne 7.44 seviyesinden başlarken, EURO ise 9.06'yı gördü.Altının onsu uluslararası piyasalarda 1764 dolar olmasına rağmen dolardaki yükseliş gram altın fiyatlarını 422 TL'ye kadar yükseltti.Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi dolar TL kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte güne yukarı yönlü hareketle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 674 lira alış ve 688 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.2.695,862.746,951.343,721.377,692.695,862.746,95231,15279,11381,64410,40Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki günlerde yükseliş trendine gireceğine vurgu yapmıştı.Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına geriledi.İntegral Yatırım'ın günlük bülteninde, önümüzdeki hafta piyasalarda gözlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısında olacağına işaret edilerek, şöyle denildi:"Petrol fiyatları, ABD Dolarının güçlenmesi ve petrolün Şubat ayında yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak pandemi öncesindeki seviyelerine yaklaşması sonrası düşüyor. Bugün, Batı Teksas petrolü WTI sabah saatlerinde yüzde 1.0 geriledi.''"Covid-19 aşı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Teksas'da meyana gelen üretim kesintilerinin etkisiyle petrol talebinde görülen iyimserlik düşüşü sınırlı tutuyor.''"Önümüzdeki hafta gözler OPEC+ toplantısında olacak. Petrol üretiminin artırılıp artırılmayacağına yönelik karar alınması bekleniyor. ''"Özellikle şubat ve Mart ayında günlük 1 milyon varil ek kesinti yapacağını açıklayan Suudi Arabistan'ın alacağı karar önemli olacak."