AK Parti Belediyeciliğini Devam Ettireceğiz

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilen Furkan Cem Er ve Merkez İlçe Başkanlığına atanan Av. Halil İbrahim Güleç’i ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerini iletti. İl Başkanı Er ve Merkez İlçe Başkanı Güleç, birlik ve beraberlik içerisinde tüm teşkilatların Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’in yanında olduğunu belirterek, “Amacımız önümüzdeki dönemde de AK Parti Belediyeciliğini, Şükrü Başdeğirmen belediyeciliğini devam ettirmektir” dedi.Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Er, ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdeğirmen'i 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterdiğini hatırlatarak, bu gururun devamı için seçimlerde birlikte çalışacaklarını belirtti. Er, Başdeğirmen'in Isparta'ya hizmetlerinden övgüyle bahsederek, 31 Mart'ta tekrar kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.İl Başkanı Furkan Cem Er'in ziyaretinin ardından Merkez İlçe Başkanı Av. Halil İbrahim Güleç'i ziyaret eden Başdeğirmen, Güleç'e de yeni görevinde başarılar diledi. Güleç, seçim sürecinde Başdeğirmen ile birlikte çalışacaklarını, 31 Mart'ta tekrar AK Parti Belediyeciliği ile devam edeceklerine inandıklarını ifade etti.Başdeğirmen, partisinin 23 yıllık birikimi ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaparak, önlerindeki 2024-2029 döneminde şehre daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Başdeğirmen, teşkilatlarıyla birlikte yapacakları seçim kampanyasıyla halka hizmetlerini anlatacaklarını ve daha güçlü bir şekilde kazanacaklarını ifade etti.Başkan Başdeğirmen, AK Parti'nin 23 yıllık tecrübesinin önemli olduğunu ve bu birlikteliği daha da güçlendirerek Isparta'ya daha fazla hizmet götüreceklerini dile getirdi. Son 5 yıldır birlikte görev yaptığı belediye meclisi üyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Başdeğirmen, gelecek dönemde de aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.Başdeğirmen, Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, AK Parti'nin birlik ve beraberliğiyle 31 Mart'ta kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.