Eğirdir Belediyesi Bülteni

EĞİRDİR BELEDİYESİ STANDINA BÜYÜK İLGİ.

Valimiz Ömer SEYMENOĞLU Şokelma'yı Çok Beğendi.

Eğirdir Belediyemiz EMITT Fuarında yerini aldı. Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak Perşembe günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında açık olacak Fuar'da tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları turizm sektörünün küresel ve

yerel gündem konularını tartışırken, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye 'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde hosted buyer'ın (davetli tur operatörü) katıldığı Fuar'a bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY açılışı gerçekleştirdi. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK az önce Eğirdir standında Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, Isparta Belediye Başkanımız Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve çevre il ve ilçe Valileri ve Belediye Başkanlarını ağırladı. Eğirdir standını ziyaret eden misafirler özellikler Eğirdir Beldiyemizin ürettiği Şokelma ve Elma reçelini çok beğendiler. Fuarda Eğirdir Belediyemiz Şirket Müdürü Ömer YILMAZ ve Belediye Meclisi Üyemiz Eray USLU'nun yanı sıra Belediye personellerimizde İlçemizi en iyi şekilde tanıtarak temsil ediyorlar. Fuar süresi boyunca Eğirdir Elması, Eğirdir Elma Ürünleri, Eğirdir ile ilgili tanıtım broşür ve meteryalleri sergilenerek ilçemizin tanıtımı gerçekleştirilecek.