Akaryakıtta Rekor Artış: LPG'ye Tarihi Zam Geliyor!

Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel petrol piyasalarındaki yükseliş trendi, bu kez otogaz (LPG) kullanan milyonlarca araç sahibini vuracak.

Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre; 2 Nisan 2026 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına tüm zamanların en yüksek zammı geliyor. Otogazın litre fiyatına tam 4 lira 27 kuruşluk tarihi bir artış yapılması bekleniyor.

Litre Fiyatı 35 Liraya Dayanacak Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışların ardından gelen bu dev LPG zammı, sürücüleri ciddi şekilde etkileyecek. Halihazırda litre fiyatı 30 lira bandında seyreden otogazın, bu geceki zammın pompaya yansımasıyla birlikte 34 - 35 TL seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Benzin ve Motorinde Durum Ne? Uzmanlar, ardı ardına gelen bu zam dalgasının araç sahiplerinin bütçesini önemli ölçüde zorlayacağına dikkat çekerken; an itibarıyla benzin ve motorin gruplarında yeni bir fiyat değişikliği beklenmediğini ifade ediyor.