Isparta’nın Kalbi Kaymakkapı’da "Büyük Dönüşüm" Başlıyor: Peki Ya Unutulan Detaylar?

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir merkezinin çehresini tamamen değiştirecek dev kentsel dönüşüm projelerini kamuoyuyla paylaştı. Kaymakkapı Meydanı'nı tamamen açmayı hedefleyen bu vizyoner adımlar kentte heyecan yaratsa da, beraberinde yanıt bekleyen bazı yapıcı eleştirileri ve soruları da gündeme getirdi.

Kaymakkapı Meydanı Sil Baştan

Başkan Başdeğirmen’in açıklamalarına göre, Kaymakkapı Meydanı ve çevresinde tarihin en kapsamlı değişim süreçlerinden biri yaşanacak. Planda yer alan adımlar oldukça iddialı:

Kültür Sitesi yıkılıp yeniden inşa edilecek.

Belediye İş Hanı (Telefoncular Sitesi) yıkılarak, esnaf yeni alana taşınacak.

Şehrin hafızasında yer edinen Otel Isparta (Iyaş Otel) ve Kültür Sineması tamamen yıkılacak.

Yıkılan bu devasa alanların tamamının altı, şehir merkezinin otopark çilesini bitirecek dev bir yer altı otoparkına dönüştürülecek.

Salı Pazarı İçin "Fevzi Paşa" Formülü

Yıllardır trafik ve yoğunluk krizine dönüşen Salı Pazarı için de radikal bir karar alındı. Fevzi Paşa İlkokulu'nun bulunduğu yaklaşık 3 bin 30 metrekarelik alan protokolle belediyeye devrediliyor. Okul yıkılarak yerine çok katlı modern bir pazar yeri ve otopark inşa edilecek. Fevzi Paşa İlkokulu'ndan Hacılar Çeşmesi’ne uzanan yoldaki pazarcı esnafı sokaklardan alınarak bu modern komplekse taşınacak. Milli Eğitim’e ise bunun karşılığında farklı bir bölgede 16 derslikli yeni bir okul inşa edilecek.

Vizyoner Projeye Yapıcı Sorular: Estetik Bütünlük Sağlanabilecek mi?

Meydanın altını otopark yapıp üstünü tamamen ferahlatmaya yönelik bu devasa plan Isparta için umut verici. Ancak kentsel bütünlük açısından akıllara şu sorular geliyor: Şehir merkezinde, tam da yıkım planlanan bölgenin merkezinde yer alan Tuhafiyeciler Sitesi ve hemen arkasında yükselen daha yüksek katlı binanın akıbeti ne olacak? Kaymakkapı Meydanı tamamen düzlenip vizyoner bir alana kavuşturulurken, bu devasa yapıların o silüetin ortasında eski dokularıyla kalması projenin bütünlüğüne zarar vermeyecek mi? Şehir plancılığı açısından bu yapı adalarının da dönüşüme dahil edilmesi gerekmez mi?

Yeni Otogardaki "Yarım Kalan Kule" Ne Zaman Bitecek?

Sayın Başdeğirmen'e kamuoyu adına yöneltilmesi gereken bir diğer önemli soru ise mevcut yatırımlarla ilgili. Şehrin kalbinde devasa yıkımlar ve zorlu inşaat süreçleri planlanırken; yapımı nihayet tamamlanarak hizmete açılan yeni otogarın projesinde yer alan ancak bir türlü tamamlanmayan kule, şehrin silüetinde beton bir hayalet gibi durmaya devam ediyor.

Şehrin göbeğinde yepyeni ve uzun sürecek bir şantiye alanına girmeden önce, yeni otogar projesinin bu atıl kalmış kulesinin tamamlanması veya akıbetinin netleştirilmesi daha doğru bir planlama olmaz mı?

Isparta kamuoyu, Kaymakkapı'yı modernleştirecek bu cesur adımları dikkatle takip ederken, Belediye Başkanlığı'ndan hem meydandaki Tuhafiyeciler Sitesi adası hem de otogardaki yarım kalan kule hakkında şeffaf bir yol haritası bekliyor.