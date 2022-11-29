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ESKİ CİHAZLARINIZI ÇÖPE ATMAYIN! İÇİNDE ALTIN VAR!

ESKİ CİHAZLARINIZI ÇÖPE ATMAYIN! İÇİNDE ALTIN VAR!
ISPARTA
G.Tarihi: 28.11.2022 22:57
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28 Kasım 2022 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

Hurda cihazların içinde altın arıyor
İnternette izlediği videodan sonra Eskişehir’de hurda telefon ve çeşitli elektronik cihazlar toplayarak ana kartlarını ayıran genç telefon tamircisi Hıdır Yıldız, “Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99’u altındır” dedi.

Suriye'de yaklaşık 17 bin terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile 6 yılda 16 bin 913 teröristi etkisiz hale getirdi.

Maduro, ABD'yi dize getirdi
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela ile arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak, uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul ettiğini duyurdu.
 

İzmir derbisinde skandal anlar!
İzmir’in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay arasında dün akşam oynanan müsabakaya, çıkan olaylar damga vurdu. Olayların fitili, Altaylı taraftarların Göztepe tribünlerine doğru işaret fişeği atması ve akabinde bir taraftarın yaralanmasıyla başladı. Ardından sahaya giren bir taraftar elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasına vurarak yaraladı. Skandal maçla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.
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ESKİ CİHAZLARINIZI ÇÖPE ATMAYIN! İÇİNDE ALTIN VAR!
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