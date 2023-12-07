FETÖ/PDY Üyesi Isparta'da Yakalandı

07 Aralık 2023, IspartaIsparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmaların meyvesi olarak, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan adli makamlarca 6 Yıl, 3 Ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen S.A., başarılı bir operasyon neticesinde yakalanmış ve cezaevine teslim edilmiştir.Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak amacıyla ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir.