Emeklilere Temmuz'da Müjdeli Haber: 13 Bin 500 TL'ye Kadar Zam Geliyor!



Alt Başlık: SGK Uzmanı Murat Bal'ın Açıklamasına Göre SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için Beklenen Artış Oranı Belli Oldu



SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak ek zam oranı belli oldu. SGK Uzmanı Murat Bal'ın canlı yayında yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşlarına yapılacak ek zamla birlikte maaşlar yüzde 49,25 oranında yükselecek. Bu güncellemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesine ulaşacak.



Temmuz ayında emekli maaşlarının, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden ayarlanacağı belirtildi. TÜİK'in son üç aylık enflasyon verilerini dikkatlice analiz eden Bal, 2024 yılı için altı aylık enflasyon tahminlerini paylaştı. Üç aylık enflasyonun geçen yıla kıyasla yüksek çıkmasına dikkat çeken Bal, “Bu veri, geçen yılın altı aylık enflasyonunu aşabileceğimizi gösteriyor. Yani, ilk altı ay için enflasyon oranımızın yaklaşık olarak yüzde 25'e çıkabileceğini öngörüyorum.



Eğer bu yaklaşık yüzde 25'lik bir rakam olursa, refah payıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az yüzde 30-35'lik bir artış gerekecektir” şeklinde konuştu.



Bal'ın tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen emekli maaşı zammı oranı 13 bin ila 13 bin 500 TL aralığında bulunuyor. Emekliler, Temmuz ayında gelecek maaş zammını heyecanla beklerken, sosyal güvenlik uzmanlarının yapmış olduğu tahminler emeklilere umut veriyor.