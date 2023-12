Gözde Balık Evi: Deniz Lezzetlerinin Adresi Isparta'da!

Isparta'nın güzelliklerini keşfederken, Gözde Balık Evi'nde deniz lezzetlerini tadabilir, taptaze balığın keyfini çıkarabilirsiniz. Yaz-kış ayrımı yapmadan, her mevsimde hizmet veren Gözde Balık Evi, temiz, rahat ve samimi atmosferiyle öne çıkıyor.

Gözde Balık Evi, ızgara ve tava menülerinin yanı sıra damakları şenlendiren balık çorbasıyla da misafirlerinden tam not alıyor. Denizin tazeliğini sofranıza taşıyan bu lezzet durağı, otantik dekoru ve aile sıcaklığında sunulan hizmetiyle adeta bir deniz masalını andırıyor.

Gözde Balık Evi'nin Adresi: Kutlubey Mahallesi, 6 Mart Atatürk Caddesi, Isparta (Halı Sarayı)

İletişim Numarası: (0246) 201 29 29

Gözde Balık Evi, sizleri deniz kokan lezzetleriyle buluşturmak için Isparta'da her daim hazır!