2023 Yılında Asayiş Olaylarında Azalma Oldu

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023 yılını asayiş ve güvenlik açısından değerlendirerek, kentteki basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Vali Baruş'un açıklamalarına göre:
- Asayiş olayları genel olarak 2022 yılına göre 2023 yılında %2,69 oranında azalış gösterdi.
- Olayların aydınlatılma oranında ise %1,4 artış kaydedildi ve bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.
- Kişilere karşı işlenen suç sayısında %3,5 oranında bir artış görüldü.
- Malvarlığına karşı işlenen suçlarda genel olarak %10 azalma oldu, ancak aydınlatma oranları %5,8 arttı.
- Topluma karşı işlenen suçlar %1,5 oranında azaldı.
- Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda %1,5 azalma yaşandı.
- 2023 yılında genel olarak idari para cezası uygulanan kabahat sayısında %12 civarında düşüş gözlendi.
- Asayiş olaylarından dolayı hapis cezası aranması bulunan kişi sayısı %17,8 arttı.
- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki suçlarda %8,4 artış oldu.
- Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki operasyon sayısında %21,4 artış kaydedildi, özellikle narkotik suçlarda %25,7 artış dikkat çekiyor.
- Trafik kazalarında %19,5 artış yaşandı, ölümlü trafik kazası sayısında %42,9 artış görüldü.
- Yakalanan düzensiz göçmen sayısında %10,8 azalma oldu.