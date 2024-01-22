2023 Yılında Asayiş Olaylarında Azalma Oldu

Asayiş olayları genel olarak 2022 yılına göre 2023 yılında %2,69 oranında azalış gösterdi.

Olayların aydınlatılma oranında ise %1,4 artış kaydedildi ve bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Kişilere karşı işlenen suç sayısında %3,5 oranında bir artış görüldü.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda genel olarak %10 azalma oldu, ancak aydınlatma oranları %5,8 arttı.

Topluma karşı işlenen suçlar %1,5 oranında azaldı.

Millete ve devlete karşı işlenen suçlarda %1,5 azalma yaşandı.

2023 yılında genel olarak idari para cezası uygulanan kabahat sayısında %12 civarında düşüş gözlendi.

Asayiş olaylarından dolayı hapis cezası aranması bulunan kişi sayısı %17,8 arttı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki suçlarda %8,4 artış oldu.

Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamındaki operasyon sayısında %21,4 artış kaydedildi, özellikle narkotik suçlarda %25,7 artış dikkat çekiyor.

Trafik kazalarında %19,5 artış yaşandı, ölümlü trafik kazası sayısında %42,9 artış görüldü.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısında %10,8 azalma oldu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023 yılını asayiş ve güvenlik açısından değerlendirerek, kentteki basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Vali Baruş'un açıklamalarına göre:Vali Baruş, huzur ve güvenliğin sağlanması için kolluk birimleriyle vatandaşların işbirliği yapmasının önemine vurgu yaparken, özellikle telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirtti. Trafik kurallarına uyma, güvenlik ihbarlarının yapılması, ve kaçakçılıkla mücadelede daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.