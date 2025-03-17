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Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!

Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!
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Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!

Ramazan'ın bereketi ve coşkusu yaklaşıyor! Isparta'nın en sevilen lezzetlerinin buluşma noktası olan Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, bayramlık tatlı siparişlerini almaya başladı. Sevdiklerinize bayram sofralarınızda sunabileceğiniz doğal ve katkısız lezzetler için acele edin!

Geleneksel Tatlarla Dolu Bayram Masaları

Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Ramazan lezzetlerinin en özel örnekleriyle dolu! Bayram sofralarınızı şenlendirecek Ramazan katmerinden, enfes Güllaç'a; bol cevizli Antep usulü baklavadan, lezzetli su böreğine kadar birbirinden özel tatlar bu şubede buluşuyor. Tatlılarımızda glikoz şurubu kesinlikle kullanılmaz, tamamen doğal Burdur şekeri ile hazırlanır!

Sofranızı Tatlıyla Taçlandırın

Nur Pastanesi'nin el yapımı tatlıları, geleneksel yöntemlerle ve taze malzemeler kullanılarak hazırlanıyor. İncecik açılan hamurlarla yapılan baklava çeşitleri, tane tane kadayıflar, mis gibi güllaç, çıtır çıtır lokma ve daha fazlası, damaklarda iz bırakan lezzetleriyle öne çıkıyor. Ayrıca tereyağlı seçeneklerimiz ile tatlı severlere özel bir lezzet deneyimi sunuyoruz.

Nur Pastanesi ile Bayramınız Şeker Gibi Geçsin!

Sevdiklerinize unutulmaz bir bayram yaşatmak için Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nin doğal ve katkısız tatlılarından sipariş verin! Alo paket servisi ile kapınıza kadar gelen bu enfes tatlarla bayramınızı şeker gibi geçirin.

Gece Üçe Kadar Açığız! Poğaça Çeşitlerimiz de Sizleri Bekliyor!

Bayramda sadece tatlı değil, tereyağlı ve zeytinyağlı poğaça çeşitlerimiz ile de sofralarınızı lezzetlendiriyoruz. Gece 03:00'e kadar açık olan şubemizde, taptaze poğaçalarımızı sıcak sıcak alabilir, kahvaltılarınızı ve çay saatlerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Eve Paket Servis Hizmeti:

Bayramlık tatlılarınızı almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, eve paket servis hizmetiyle sizi yormadan, en lezzetli tatlıları kapınıza kadar getiriyor.Sadece bir telefonla sipariş verin!

Alo Paket Telefonları:

0 532 552 42 84
0 543 932 05 32

Adres:Hisar Mahallesi 144 Cadde No:15 (Demirköprü)

Unutmayın, Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi ile bayramınızı tatlandırın, sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın!

 
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