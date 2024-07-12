Vali Baruş, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’yü Konuk Etti

Isparta’da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası için Isparta’da bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Isparta Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Işıkkent Spor Salonunda başlayan ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek olan şampiyona hakkında bilgi alan Vali Baruş, haltercileri Isparta’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyona ve Ziyaretin Detayları

Vali Baruş, Başkan Ünlü’den şampiyonanın detayları ve katılımcı sporcular hakkında bilgi aldı. Başkan Ünlü, ev sahipliği için Vali Baruş’a teşekkür etti. Görüşme sırasında Vali Baruş, sporcularla da bir süre sohbet ederek müsabakaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Vali Baruş’un sporculara olan ilgisi ve desteği, spor camiası tarafından memnuniyetle karşılandı. Isparta’da düzenlenen bu önemli etkinlik, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve deneyim kazanmaları için büyük bir fırsat sunuyor.



















