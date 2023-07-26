Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'ın güçlendirilmesi ve daha etkin hizmet vermesi amacıyla 6 yeni üye seçimini gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda, Yargıtay'a üye olarak atanmak üzere altı yetkin isim belirlendi. Bu yeni üyelerin göreve başlamasıyla Yargıtay, daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.Yeni üyelerin isimleri şunlar:HSK Genel Kurulu tarafından yapılan seçim, Yargıtay'ın işleyişine ve verdiği hizmetlere katkı sağlamayı amaçlıyor. Güçlendirilmiş kadrosu ve yetkin üyeleriyle Yargıtay, adalet sisteminde daha etkin bir rol üstlenmeyi ve adalete erişimi artırmayı hedeflemektedir. Bu gelişme, yargı sisteminin daha sağlam ve adil temellere dayandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.