Atabey ilçesindeki bir binada acı bir olay meydana geldi. 5. katta bulunan bir pencereden düşen 45 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybetti. Olay, 216 Konut TOKİ'de gerçekleşti. Yaşar Günşan isimli kadın, pencereden düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumu bildiren vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polislere haber verdi. İnceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, durumu değerlendirmek için çalışmalara başlamıştır. Maalesef, yapılan inceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülmüştür.