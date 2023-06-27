Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 21-25 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 11 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen sporcularımız Ömer ERDOĞAN ve Serra Keskin'i gönülden tebrik ediyoruz. Karışık çiftler kategorisinde elde ettikleri Türkiye 3.sü derecesiyle gösterdikleri başarı takdire şayandır.Ayrıca gururla belirtmek isteriz ki, sporcumuz Ömer Erdoğan, 11 Yaş altı Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi milli takım düzeyinde temsil etme hakkı kazanmıştır. Yunanistan'da düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Mehmet Ali Karcı'yı da gönülden tebrik ediyoruz. Kendisinin özverili çalışmaları ve yetenekli sporcularımızın azmi, bu başarının temelini oluşturmuştur.Ömer ERDOĞAN, Serra Keskin ve antrenör Mehmet Ali Karcı'ya başarılarının devamını dileriz. İlerleyen yıllarda da büyük başarılara imza atmalarını temenni ederiz. Janer şeklinde yazmak istediğiniz ifadeyi maalesef anlamlandıramadım, ancak sizinle başarıları paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.