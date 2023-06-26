Ispartaspor'da Osman Torun ve Ömer Çiçek yuvada kaldı!

2023-2024 futbol sezonunda Isparta'yı 2. Lig Kırmızı Grupta temsil edecek olan Ispartaspor, transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca'nın raporu doğrultusunda, pembe-yeşil renklere sahip takım, iç transferdeki önceliğini belirledi ve Osman Torun ve Ömer Çiçek ile yeniden anlaşmaya vardı.

Ispartaspor yönetimi, takımın başarısı için yoğun bir mesai harcıyor. Teknik ekip ve yönetim, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Ispartaspor'un iç transferdeki önemli isimlerini koruduğunu ve yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefine doğru ilerlediğini görmekteyiz. Takımın başarılı olması ve Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmaların devam etmesini diliyoruz.