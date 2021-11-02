Bakan Koca duyurdu: BioNTech'te 3. doz kararı yarın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili, “Yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak” dedi. Bakan Koca, 12 yaş altı çocuklara da aşı yapılmasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili, “Yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak” dedi.



12 YAŞ ALTI AŞI OLACAK MI?

Bakan Koca, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok. Okullarda rastgele PCR testi sonuçlarının ilk sonuçları çıktı. Yapılan taramada toplumdan farklı solarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.



Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Biz asistanlarımızın iş yükümüzün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

