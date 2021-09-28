AYNA'NIN DA SANALINI YAPTILAR?

E-Ticarette için bir teknoloji'de ısparta'dan geldi. İlk kez Isparta Haber Ajansı görüntüledi...Bu teknoloji giyim sektörüne damga vuracak...!

“Sanal Ayna”

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''SANAL AYNA'' PROJESİ'

NDEN RESİMLER



























Isparta Teknokent Göller Bölgesinde Faaliyette bulunanyazılım firması Arge çalışmasını tamamlamış olduklarıprojesiyle, temasın minimum düzeyde olması gereken bu pandemi döneminde yeniliğe çığır açtılar. Üretmiş oldukları sanal ayna ile kişi, ürüne herhangi bir teması olmadan karşısında olan bir sanal ayna ile ürünü deneyip üzerinde duruşunu görebilmekte ve sıfır temas ile ürünün satın alımını yapabilmektedir. Tabi proje bu kadarıyla sınırlı kalmıyor, firma projeyi sadece mağazalarda olan bir sanal ayna ile değil mobil ve masaüstü cihaza uyumlu olan yazılım ile e-ticaret sitelerinde kullanılabilir düzeyde geliştirdiler. Alışveriste yeni bir soluk getirececk olan “sanal ayna” projesi mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde artık karşımıza çıkabilecek.Firma Yetkilileri Artık büyük mağazalar yerine bir buçuk metrekarelik bir alanda bile giyim mağazası açılabileceğini ve bu projeyle birlikte geliştirdikleri kişileştirilebilir ürün platformu ile birlikte kendi ürünlerinizi de hazırlayıp sipariş verebileceksiniz.