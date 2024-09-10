Yeşilçam’ın Efsane İsmi Lale Belkıs Vasiyetini Açıkladı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, kötü kadın rolleriyle hafızalara kazınan Lale Belkıs, yıllar sonra sessizliğini bozarak Posta gazetesine verdiği röportajda hem vasiyetini hem de iç dünyasını paylaştı. Gözlerden uzak bir hayat süren usta oyuncu, ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu belirterek, yeni kitabını tamamladığını ve yakında hayranlarıyla buluşturacağını söyledi.

Belkıs, vasiyetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini "kimseyi incitmeden, iyi bir insan olarak yaşadığını" ifade eden oyuncu, "Beni güzel ansınlar, 'Bir Lale Belkıs geldi geçti' desinler," diyerek duygusal bir dilekte bulundu. Ayrıca mal varlığını nereye bırakacağını şimdiden kararlaştırdığını belirterek, Moda’daki evini sanat müzesine dönüştürdüğünü ve evini yoksul çocuklara bırakma kararı aldığını açıkladı. "Kimsem yok, yalnızım" diyen Belkıs, geçmişte geniş bir ailesi olduğunu ancak yaşananlardan dolayı hepsiyle ilişkisini kestiğini ifade etti.

Son sözlerinde, "Fakir değilim ama zengin de değilim," diyerek mütevazı bir yaşam sürdürdüğünü dile getiren Lale Belkıs, hatırlanmak ve güzel anılmak istediğini belirtti.



