Filistin-İsrail Çatışması Altını Vurdu: 7 Aydır Görülmeyen Jeopolitik Riskler Piyasaları Etkiliyor

13 Ekim 2023

Orta Doğu'da başlayan savaş, uluslararası piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. İki taraf arasındaki saldırılar devam ederken, Lübnan ve Suriye'den İsrail'e yapılan saldırılar, savaşın diğer ülkelere de sıçramasına neden oldu.

Orta Doğu'daki bu artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Altın talebi arttı.

Ayrıca, ABD'de eylül ayında enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.7 artış gösterdi. Bu veriler, piyasalarda Federal Rezerv'in (Fed) gelecek ay faiz oranlarını sabit tutma olasılığının yüzde 90 olduğu öngörüsünü sürdürdü. Ancak, İsrail-Filistin çatışması da piyasalarda yakından izlenen bir diğer gelişme oldu.

Piyasalardaki beklenti, eylülde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.6 oranında artması yönündeydi.

Altının ons fiyatı, 13.45 itibariyle yüzde 1 artarak 1888 dolar seviyesine yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 artarak 1902 dolara yükseldi.

Son Altın Fiyatları:

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı ve saat 14.00 itibarıyla yüzde 1.3 artarak 1.703 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 2.903 liradan, Cumhuriyet altını ise 11.853 liradan satılıyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve jeopolitik riskler, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırarak uluslararası piyasaları etkilemeye devam ediyor.