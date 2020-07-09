İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

Hububat Hasat Sezonuyla Birlikte Biçerdöver Kontrolleri Başladı İlimizde 867.854 dekar alanda üretimi yapılan ve büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmekte olan hububatın hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı.Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Ekipleri hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. İl genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverlerin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı" doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2020/1 no'lu tebliğleri gereği, hasat dönemi boyunca, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 14 ekip ve 39 teknik elemandan oluşan Kontrol Ekiplerince kontrolleri yapılacaktır.Biçerdöver hasadında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar meydana gelebilmekte ve bu kayıplar nedeniyle Milli Ekonomimiz zarar görmektedir. Isparta'da 2020 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı % 3 olarak belirlenmiştir. Yapılan kontrollerde söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan Uygulama Talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanacaktır.Çiftçilerimize yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alacakları, biçerdöver hasadında dane kaybının olmadığı verimli bir yıl olması dileriz.