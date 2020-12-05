Antalya ve çevresinde hissedilen deprem!

İŞTE DETAYLAR...

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

"KKTC'DE ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ"

"YIKIMA NEDEN OLMAYACAK BİR DEPREM"

Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Akdeniz'in kıyı illerinde hissedildi.Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Akdeniz'in kıyı illerinde hissedildi.Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2; Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı. Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok" açıklamasını yaptı.Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2; Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamada "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok" açıklamasını yaptı. Yazıcı ayrıca, panik nedeniyle evlerinin önüne çıkmak isteyenlere müsaade edileceğini duyurdu.Depremin merkez üssü Gazipaşa'nın Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ve hasarın oluşmadığını açıkladı.Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, depremin KKTC dahil tüm Kıbrıs'ta 20 saniye boyunca hissedildiğini ve büyük korkuya neden olduğunu belirtti.Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, depremin Antalya'da ciddi yıkıma olmayacağını kaydetti. Depremin kıyıdan uzakta ve derinlikte olduğunu vurgulayan Barış, Antalya'nın zemininin kaya olmasının da hasarı önlemede önemli olduğunu belirtti.