Isparta'nın online alışveriş platformu Türker Kapında'da 17 Şubat'a kadar sürecek indrimler başladı.
www.turkerkapinda.com veya telefona indreceğiniz uygulamasında indirimli ürünleri sepete ekle kapınıza kadar teslimat yapılsın!
Türker AVM'nin android ve ios mobil uygulamaları sayesinde telefondan, tabletten internetin olduğu heryerden alışveriş yapabilirsiniz. İster teslimat sırasında kredi kartıyla isterseniz nakit ödeyin!
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7 gün 24 saat alışveriş imkanı üstelik teslimat ücreti yok!
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Hafta içi 10:00 - 19:00 Hafta sonu 10:00 - 16:00 saatleri arasında siparişlerişniz ayn gün kapınızda!