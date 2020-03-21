GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Isparta'da işyerlerine Korona önlemi için sistem

Isparta'da işyerlerine Korona önlemi için sistem
ISPARTA
G.Tarihi: 21.03.2020 15:20
133 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
BAĞCI OTO DÖŞEME'DEN İŞYERLERİNE VİRÜSTEN KORUMA SİSTEMİ

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs genelgesi  ve uzmanların uyarıları doğrultusunda sosyal mesafenin çok önemli olduğu biliniyor. Isparta'da döşeme ve tente firması sahibi Hasan Bağcı hemen harekete geçerek işyerleri için adeta virüslere kalkan olacak yayılmasına engel olacak yeni bir koruma sistemi geliştirdi.

Isparta'da Bağcı oto döşeme ve tente sistemleri yetkilisi Hasan Bağcı,sosyal mesafin önemine dikkat çekerek kendilerinin tasarladığı ve ilk olarak eczanelere uyguladığı virüsten korumaya yardımcı olacak sistemini piyasaya sürdü.

Yaptırmak isteyen firmalarada çağrıda bulunan Bağcı,''Bize ulaşmanız yeterlidir,her işletmeye göre ölçü alıp uygulayabiliyoruz.Buda bir koruma önlemidir.'' şeklinde konuştu.

Oto Döşeme İmalatı ve Aksesuar Satışı - Çadır ve Tente Sistemleri İmalatı
Adres: Sanayi Mahallesi, 3241. Sk. No:4, 32200 Isparta
Mobil Telefon: : +90 532 721 3077
Telefax : 0 246 505 2255
E-mail: info@ispartaotodoseme.com
 
8c71de70-b06d-459b-81da-220373ee94a8

29d2b9a7-cc78-4b06-aa42-6324586bd3f4

63c85bd5-5026-480d-8c9e-e70666ac5023

547b7d4d-8bdc-4eb2-a69b-64e82b92eaf1

9311be8f-d5fb-4fc3-bc5f-f7d0edb34437

089079c0-a343-49eb-9744-45633f866236

a990a379-cd6b-413f-8ba1-cb707848784c

b9e1d4f3-afaa-422e-9e96-a1fddd16a44a

bf060f11-a3c4-4343-82ba-33dbde61f7ae

e5defac9-8f33-4795-aa82-d0b06b674c77

eba7f002-7e58-4615-bdc6-3153e6126f14

f26d3f72-0997-42fc-8dcd-de444b76f604
ısparta tenteısparta tente firmalarıbağcı oto döşemebağcı tenteısparta oto döşemeısparta çadırısparta brandaısparta pazarcı çadırı
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 İLDE BÜGÜN SAAT 18:00'DA DURDURULACAK! BAKANLIK'TAN YENİ GENELGE
SDÜ Rektörü Çarıkçı’nın “Miraç Kandili” Mesajı
32 BY BAKKAL: ''ARAYIN EVE GELSİN!''
Isparta'da işyerlerine Korona önlemi için sistem
​Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
1000 TL para yardımında tarih belli oldu
Son dakika haber: 81 ile gönderildi, geçici süreyle yasaklandı
BAKAN TÜRKİYE'DE KORONA İÇİN YENİ BİR ÖNLEM DAHA DUYURDU
Isparta 65 yaş üstü vatandaşlar evde durmuyor!
Bakan Koca yeni rakamı açıkladı: Ölü sayısı 9'a yükseldi... vaka sayısı 670
Türkiye'deki özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi
Koronavirüs ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLER'DEN SOSYAL MEDYADA KONSER
Son dakika haberi: Af yasası geliyor mu? Bakan'dan açıklama...
Türkiye'de son dakika haberi: Koronavirüs alarmı! 81 ilde önlemler arttırıldı
81 İLDE DEVREYE GİRDİ! SEÇMEK YASAK...! TEZGAHLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
ISPARTA'DA PAZAR ESNAFINA HİJYENİK ELDİVEN DAĞITILDI
​Bugün o ödemeler hesaplara yatacak!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ve MASKE DAĞITIMI
Resmi gazete'de yayımlandı... Hepsi iptal edildi
Araç sahipleri bu habere dikkat! Erteleme yok
“Isparta Çevresi Yörük Kültürü” Kitabı Yayınlandı
Isparta-Eğirdir minibüs sefer saatlerinde değişiklik...
Türkiye'den gazete manşetleri - Yerli tanı kitiyle günde 15 bin test
Türkiye'de Koronavirüsten 4. can kaybı...! vaka sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de koronavirüs'ten ilk ölüm! vaka sayısı 98'e yükseldiTürkiye'de koronavirüs'ten ilk ölüm! vaka sayısı 98'e yükseldi17 Mart 2020
Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarı...!Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarı...!15 Mart 2020
Isparta Belediyesi duyurdu! ziyarete kapatıldı...!Isparta Belediyesi duyurdu! ziyarete kapatıldı...!14 Mart 2020
IYAŞ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDIIYAŞ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDI14 Mart 2020
Türkiye'deki vakaların yaş ortalaması kaç? açıkladıTürkiye'deki vakaların yaş ortalaması kaç? açıkladı17 Mart 2020
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi...Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi...18 Mart 2020
HABER: ISPARTA 32 SPOR MAÇ SONUCU VE PUAN DURUMUHABER: ISPARTA 32 SPOR MAÇ SONUCU VE PUAN DURUMU15 Mart 2020
Meteorolojiden Isparta'ya hava durumu duyurusuMeteorolojiden Isparta'ya hava durumu duyurusu16 Mart 2020
Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor!Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor!17 Mart 2020
Koronavirüs'ten ölen kişi Nereye nasıl defnedilecek?Koronavirüs'ten ölen kişi Nereye nasıl defnedilecek?18 Mart 2020
Isparta Belediyesi duyurdu! Koronavirüs önlemi nedeniyle kapatıldıIsparta Belediyesi duyurdu! Koronavirüs önlemi nedeniyle kapatıldı16 Mart 2020
Gözgün'den Isparta Halkına 14 gün kural videosuGözgün'den Isparta Halkına 14 gün kural videosu17 Mart 2020
Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar: Aylık ödeme yapılacak...Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar: Aylık ödeme yapılacak...19 Mart 2020
BAKAN AÇIKLADI...ARTIK ZORUNLU OLUYOR!BAKAN AÇIKLADI...ARTIK ZORUNLU OLUYOR!15 Mart 2020
SGK'dan koronavirüs kararı! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor SGK'dan koronavirüs kararı! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor 14 Mart 2020
Bakanlık'tan son dakika koronavirüs açıklaması: İşte yeni önlemler!Bakanlık'tan son dakika koronavirüs açıklaması: İşte yeni önlemler!14 Mart 2020
Hangi virüs daha ölümcül? İşte Koronavirüs gerçekleriHangi virüs daha ölümcül? İşte Koronavirüs gerçekleri14 Mart 2020
SON DAKİKA! MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK DUYURUSU...!SON DAKİKA! MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK DUYURUSU...!17 Mart 2020
MAÇ İZLEMEK TEL ÖRGÜDEN BİLE YASAK!!!MAÇ İZLEMEK TEL ÖRGÜDEN BİLE YASAK!!!14 Mart 2020
ISPARTA'DAN ALINAN 100 KAN NUMESİNİN SONUÇLARI GELDİISPARTA'DAN ALINAN 100 KAN NUMESİNİN SONUÇLARI GELDİ19 Mart 2020