BAĞCI OTO DÖŞEME'DEN İŞYERLERİNE VİRÜSTEN KORUMA SİSTEMİ

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Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs genelgesi ve uzmanların uyarıları doğrultusunda sosyal mesafenin çok önemli olduğu biliniyor. Isparta'da döşeme ve tente firması sahibi Hasan Bağcı hemen harekete geçerek işyerleri için adeta virüslere kalkan olacak yayılmasına engel olacak yeni bir koruma sistemi geliştirdi.Isparta'da Bağcı oto döşeme ve tente sistemleri yetkilisi Hasan Bağcı,sosyal mesafin önemine dikkat çekerek kendilerinin tasarladığı ve ilk olarak eczanelere uyguladığı virüsten korumaya yardımcı olacak sistemini piyasaya sürdü.Yaptırmak isteyen firmalarada çağrıda bulunan Bağcı,'''' şeklinde konuştu.Oto Döşeme İmalatı ve Aksesuar Satışı - Çadır ve Tente Sistemleri İmalatı: +90 532 721 30770 246 505 2255