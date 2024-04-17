Türkiye'nin Ünlü Çay Devi Konkordato İlan Etti: İflasın Eşiğinde!

Türkiye'nin önde gelen çay markalarından biri olan Tirebolu 42, konkordato ilan etti. Ülkedeki çay sektöründe önemli bir yere sahip olan bu marka, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla iflas öncesinde toparlanma fırsatı arıyor. Mahkeme, şirkete bir yıl süre tanıyarak yeniden yapılanma şansı verdi.

Tirebolu 42 markası, köklü bir geçmişe sahip. 1992 yılında kurulan bu çay firması, ismini kurucusu Hüseyin Avni Bey'in liderliğindeki 42. Alay'dan alıyor. Hüseyin Avni Bey, Tirebolu'nun Cintaşı Mahallesi'nde doğmuş ve jandarmaya katıldıktan sonra ülkesi için önemli mücadelelere imza atmış bir isimdir.

Alay komutanı olarak Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Hüseyin Avni Bey, özellikle Sakarya Muharebesi'nde büyük bir rol oynamıştır. Gösterdiği cesaret ve liderlik, Tirebolu 42 markasının ismini taşıyan çay firmasının da simgesi haline gelmiştir.