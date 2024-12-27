Son Dakika: Rize'de Petrol Keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı itibarıyla enerji alanında yeni bir dönemin başlayacağını müjdeledi. Karadeniz gazındaki ilerlemelerin yanı sıra Rize’nin Çayeli ilçesinde petrol sondaj çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Ayrıca, yurtdışındaki yatırımlar kapsamında Nijer'de altın üretimine yönelik yeni sahaların faaliyete geçeceği açıklandı.

Karadeniz Gazı ve Yeni Kuyular

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük üretim kapasitesinin 2025’in ilk çeyreğinde 9 milyon metreküpü aşacağını ifade etti. 2028 yılına kadar 40’tan fazla yeni kuyu açılacağını belirterek, "Rize Çayeli’nde petrol tespit edilen bir lokasyonda sondaj çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Nijer'de Altın Üretimi Başlıyor

Nijer’in Agadez bölgesinde üç yeni altın sahası için anlaşma sağlandığını açıklayan Bakan Bayraktar, "2025’te ilk altını üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Suriye ve Enerji İşbirlikleri

Suriye’deki elektrik altyapısını geliştirme hedeflerine değinen Bayraktar, Türkiye’nin sınır ötesi bölgelerine enerji tedarik etmeye devam ettiğini belirtti. Suriye’nin yeniden yapılanması için petrol ve gaz boru hatları projelerinin masada olduğunu da sözlerine ekledi.

Nükleer Enerji Hedefleri

Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk reaktöründen elektrik üretiminin başladığını söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerjiyle cari açığını azaltacağını belirtti. "2025, nükleer enerji yatırımlarımız için karar yılı olacak" dedi.

Kışa Hazırlık ve Gaz Depoları

Doğalgaz depolarının doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını ifade eden Bakan Bayraktar, kış aylarında arz sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı.

ABD ile İşbirliği Olanakları

Bakan Bayraktar, enerji alanında ABD ile işbirliği potansiyeline dikkat çekerek, özellikle doğal gaz ve LNG konularında ortak projelerin değerlendirilebileceğini açıkladı.

Ocakta Enerjiye Zam Yok

Enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, ocak ayında zam planlamadıklarını belirtti.