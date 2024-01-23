BAŞDEĞİRMEN’DEN BELEDİYE PERSONELİNE %76 ZAM MÜJDESİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye'ye ait Kültür Merkezi'nde Belediye personeli ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Başkan Başdeğirmen, belediye personelinin zam oranını açıkladı ve bir dizi artışı duyurdu.

Başkan Başdeğirmen'in açıklamalarına göre:

Isparta Belediyesi personeline %76 oranında zam yapıldı.

İkramiyeler 52 günden 100 güne çıkarıldı.

Ramazan ikramiyesi %400 artırıldı.

Kurban Bayramı ikramiyesi %471 artırıldı.

Başdeğirmen'in bu müjdeli haberleri belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Zam ve ikramiye artışları, personelin maddi beklentilerine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Başkan Başdeğirmen, bu adımın belediye personelinin emeklerine ve katkılarına bir teşekkür olduğunu belirterek, çalışanların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.