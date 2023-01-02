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Isparta'da 2023 yeni yılın ilk bebekleri

Isparta'da 2023 yeni yılın ilk bebekleri
ISPARTA
G.Tarihi: 01.01.2023 16:50
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Güvenlik noktalarına ve yeni
yılın ilk bebeklerine ziyaret
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yılın son saatlerinden, 2023 yılının ilk saatlerine kadar şehirde gecesini gündüzüne katarak vatandaşların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini büyük bir özveri ile gerçekleştiren kamu çalışanlarını görev alanlarında ziyaret etti. Şehrin girişlerindeki polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek, görevlilerin yeni yıllarını kutlayan Başkan Başdeğirmen, yolculuk eden şoför ve beraberindekilere de hayırlı yolculuklar dilerken, Isparta’nın gül reçelinden hediye etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelini de Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyükile birlikte ziyaret ederek görevlerinde başarı dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2022 yılının son saatlerinde Eğirdir, Sav, Üniversite ve Binbirevler noktasında şehir girişlerindeki polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti. Görevi başındaki güvenlik görevlilerinin yeni yıllarını kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sürücülere de hayırlı yolculuk dileklerinde bulundu, kendilerine Isparta’nın gül reçelinden ikram etti. Kontrol noktalarında güvenlik güçleri ile sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, güvenlik güçlerinin terörle ilgili önemli mücadeleler verdiklerini dile getirerek, “2023 yılında yüce Rabbim bu terör belasından tamamen kurtulmayı bizlere nasip etsin. Sizlerin sayesinde bizler huzur içerisinde yaşıyoruz. Soğuk, sıcak demiyorsunuz, devamlı görev başındasınız, bizlerin mutluluğu için çalışıyorsunuz. Başarı dileklerimi iletiyorum, yeni yılda her şey çok daha güzel olsun. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ardından belediyenin itfaiye ve zabıta müdürlüğünüVali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile birlikte ziyaret etti. Isparta’nın huzur ve güvenliği için itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu katkıların çok önemli olduğuna değinen Isparta Valisi Aydın Baruş, “Buradaki çalışma düzeniniz gerçekten örnek gösterilecek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonrada görevinizin başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum. 2023 yılının sizler için hem başarılı hem de güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Ailelerinizle birlikte sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz” dedi.
Yılın ilk saatlerine kadar Başkan Başdeğirmen kamu personellerini ziyaret ederken, eşi Şadiye Başdeğirmen de yeni yılın ilk bebeklerini ve ailelerini hastanelerde ziyaret ederek güzel dileklerde bulundu, sağlık personeline de çalışmalarında başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerin anne ve babalarına hayırlı olsun ve güle güle büyümesi temennilerini ileten Şadiye Başdeğirmen, ayrıca bebekler için yenidoğan seti ile çeşitli hediyeler takdim etti. Şadiye Başdeğirmen, Başkan Başdeğirmen’in selamlarını ileterek çocuklarının sağlıklı nasipli vatana, millete hayırlı bir evlat olması dileklerinde bulundu.
 
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