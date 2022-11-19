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2022 Yılında Isparta’ya 680 Milyon Liralık Enerji Yatırımı Yapıldı

2022 Yılında Isparta’ya 680 Milyon Liralık Enerji Yatırımı Yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 18.11.2022 22:34
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2022 Yılında Isparta’ya 680 Milyon Liralık Enerji  Yatırımı Yapıldı
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin  2022 yılında Isparta’nın enerji altyapısına yaptığı yatırımlar ile 2023 yılına yönelik projeler ile ilgili genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.  
Isparta Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında yapılan genel değerlendirme toplantısına TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, CK Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekrem Cengiz, CK Enerji Genel Koordinatörü Utku Guruşçu, AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar ve CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, 2022 yılının şubat ve mart ayında olumsuz hava şartları nedeniyle  meydana gelen mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için 680 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek çalışmaların 2023 yılında ağırlıklı olarak kırsalda devam edeceğini kaydetti. Vali Baruş, “Bu yılın Şubat ve Mart aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle doğal koşulların olumsuzluğu nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmıştı. Bu elektrik kesintilerinde elektrik dağıtım altyapısı önemli oranda zarar görmüş ve vatandaşlarımız mağdur olmuştu. Bu mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması ve Isparta elektrik altyapısının güçlendirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildi. 2013 - 2021 yılları arasında, 8 yılda yapılan yatırımın bir buçuk katını aşan miktarda bugünkü değerlerle çok önemli yatırımlar  gerçekleştirdi. Daha önce 2013 - 2021  yılları arasında yapılan yatırım bugünkü değeri 420 milyon Türk Lirası civarında iken sadece 2022 yılında 680 milyon Türk Lirası civarında bir yatırım gerçekleştirildi. İlimiz genelinde bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık şehir merkezine 170 km alçak gerilim, 107 km orta gerilim yeraltı şebekesi ile 3 bin 260 adet LED aydınlatma armatürü tesis edilerek  şehrin aydınlatmaları yenilendi. 9 adet yeni trafo çalışması yapıldı. Yine yapılan çalışmalarla yer altına alınması gerek görülmeyen kısımlarda da alpek kablo değişimi gerçekleştirildi. Bu da yaklaşık  80 kilometre civarında. 2023 yılında da kırsal ağırlıklı olmak üzere bugünkü rakamlar ile yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu yatırımlar sırasında elbirliği ile çalışıldı. Isparta Belediyemizin altyapı çalışmalarının hızlanmasına önemli katkılar sağladı. Yine kırsal alanda İl Özel İdaremiz gösterdiği kolaylıklarla CK Enerji’nin hızlı bir şekilde mesafe kat etmesine yardımcı oldu. Bu konuda gerçekten büyük emekleri olan TBMM Başkan Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç’e, Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Özel İdaresi çalışanlarımıza, CK. Akdeniz Elektrik’e çok teşekkür ediyoruz. Isparta olarak sadece bu yıl kırsal alanda havai hat yenilemesi olarak 63 bin 500 hat çekildi ve bu çalışmalar 2023 yılında kırsal ağırlıklı olarak devam edecek” dedi.
Çalışmalar ile şehir merkezinde yüzde 43 seviyesinde olan yeraltı kablo oranı 24 puan artarak yüzde 67’ye ulaşırken alçak gerilim yeraltı hat uzunluğunun toplam şebekeye oranı yüzde 25’den yüzde 40’a, orta gerilim yeraltı hat uzunluğunun oranı ise yüzde 18’den yüzde 27’ye çıktı.  
Toplantıda Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ), 2022’de Isparta’ya yaptığı yatırımlar ve 2023 yılına yönelik projeleri ele alındı.
 
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