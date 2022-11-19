''HEDEF SIFIR KAZA''

Isparta il jandarma komutanlığına bağlı trafik timleri, bu yıl 17.si düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Fuarı'nda çiftçilere trafik kuralları konusunda bilgiler verdi.Gökkubb'de düzenlenen fuarda, Isparta İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için ziyaretçilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıttı.Rops demiri ile devrilmeye karşı korunma tertibatının ve reflektörün yararını anlatan ekipler, çiftçileri sözlü olarak da bilgilendirdi.Jandarma denetiminde simülasyon aracına binerek emniyet kemeri takıldığında kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe eden vatandaşlar, alkol etkisi gösteren simülasyonu kullanarak burada kurulan kaleye gol atmaya çalıştı.Aynı zamanda fuara gelen bayanları yine Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı bayan jandarma personeller KADES uygulamasının önemini anlatırken uygulama hakkında bilgilendirdi.