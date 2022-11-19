Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanlarıyla birlikte Isparta Cem ve Kültürevini ziyaret ettiBirlik Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarını ziyarette Cemevi Başkanı Sabriye Aydın karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, Başkan Tural ve oda başkanlarına Cemevi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Aydın, Birlik Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarının her zaman desteğini görmekten mutlu olduklarını ifade etti. Birlik Başkanı Tural da “ Bugün Cemevini ziyaret etmek burada yapılan çalışmaları yerinde görelim ayrıca Alevi kardeşlerimizin halini hatırını sorup sohbet edelim dedik. Esnaf teşkilatı olarak burada olmaktan bizler de mutluyuz. İhtiyaç halinde üzerimize düşeni de yapmaya her zaman hazırız. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin” dedi. Ziyaret iyi dilek temennileriyle son buldu.