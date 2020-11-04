2021 yılı trafik ceza fiyatları belli oldu! 6.910 TL'ye yükseldi

HANGİ CEZALAR 2021 NE KADAR OLACAK

Emniyet kemeri kullanmamak, 132 TL'den 144 TLye

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak, 288 TL'den 314 TL'ye

Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak, 598 TL'den 652 TL'ye

Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak , 1.228 TL'den 1.340 TL'ye

Kırmızı ışıkta geçmek, 288 TL'den 314 TL'ye

Park yasağına uymamak, 132 TL'den 144 TL'ye

Cep telefonuyla konuşmak, 288 TL'den 314 TL'ye

Araçtan bir şey atmak, dökmek, 132 TL'den 144 TL'ye

Alkollü araç kullanmak (birinci defa) 1.228 TL'den 1.340 TL'ye

2.defa alkollü yakalanmak 1.539 TL'den 1.679 TL'ye

3. defa alkollü yakalanmak 2.473 TL'den 2.698 TL'ye

Uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.333 TL'den 6.910 TL'ye

Makas atmak, 1.228 TL'den 1.340 TL'ye

Hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.473 TL'den 2.698 TL'ye

Tescil belgesini bulundurmamak, 112 TL'den 122 TL'ye

Plakanın okunmasını engellemek, 505 TL'den 551 TL'ye

Aracı plakasız kullanmak, 2.081 TL'den 2.270 TL'ye

Sahte plaka takmak, 6.129 TL'den 6.687 TL'ye

Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak, 132 TL'den 144 TL'ye

Muayenesiz araç kullanmak, 288 TL'den 314'TL'ye

Ehliyetsiz araç kullanmak, 2.473 TL'den 2.698'TL'ye

Ehliyeti yanında bulundurmamak, 288 TL'den 314 TL'ye

Yeni yılda trafik cezalarına yüzde 9.11 olan yeniden değerleme oranında zam uygulanacak. İşte 2021 yılı trafik ceza fiyatları.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre 2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak gerçekleşti.Bununla birlikte 2021 yılında trafik cezaları için ödenecek tutarlar da bu oran üzerinden belli oldu.yükseldi.