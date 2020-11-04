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Vali Yardımcımız Sayın Haluk ŞİMŞEK ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, Çünür Anaokulunu Ziyaret EttiVali Yardımcımız ve İl Müdürümüz, yüz yüze eğitim uygulamaları ile ilgili okulda yapılan çalışmalar hakkında okul yönetiminden bilgiler aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yardımcımız ve İl Müdürümüz, fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet etti ve maske, mesafe, temizlik kuralları hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundular. Okulun mobilya halı perde gibi donanım malzemeleriyle sınıf materyallerinin renklerini, kalitesini, kullanışlılığını, uyumunu ve öğrencilere uygunluğunu çok beğendiklerini belirttiler. Daha sonra Vali Yardımcımız ve İl Müdürümüz, alınan tedbirler ile ilgili okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.