ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Yazısöğüt köyünde: 02 Kasım 2020 tarihinde A.K. isimli şahsa ait (2) adet küçükbaş (keçi) hayvanının ahır içerisinden çalınarak: hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Şüpheli/şüphclilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde: I..C. ve M.S- isimli (2) şüphelinin çalmış oldukları hayvanları Burdur ilinde hayvan pazarında sattıkları tespit edilmiştir. İcra edilen takip ve operasyon sonucunda şüpheliler kiralamış oldukları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.