ISUBÜ Genel Sekreteri Sefer Kutlu başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterlerinin katılımlarıyla 2020 yılının ilk istişare toplantısı 07 Şubat 2020 Cuma günü gerçekleştirildi.Toplantıda; Genel Sekreter Sefer Kutlu tarafından 2019 yılının Üniversitemiz açısından genel bir değerlendirmesi yapılarak gerçekleştirilen faaliyetler ve idari yapılanma çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.Daire başkanları tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılarak 2020 yılı için birim sekreterlerinden talepler alınarak karşılıklı çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca idari personelimizin verimliliği, üretkenliği, motivasyonunun sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler değerlendirilerek istişare toplantısı sona erdi.ISUBÜ