İşte il olmaya aday 25 ilçe



Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...



Midyat, Mardin

Nüfus: 108.242



Yüksekova, Hakkari

Nüfus: 112.826





Kahta, Adıyaman

Nüfus: 120.378



Edremit, Balıkesir

Nüfus: 121.437



Polatlı, Ankara

Nüfus: 122.424





Ünye, Ordu

Nüfus: 122,597



Ergani, Diyarbakır

Nüfus: 126.824



Kozan, Adana

Nüfus: 129.985



Cizre, Şırnak

Nüfus: 133.908



Elbistan, Kahramanmaraş

Nüfus: 142.783



Ereğli, Konya

Nüfus: 142.818





Lüleburgaz, Kırklareli

Nüfus: 145.263



Bandırma, Balıkesir

Nüfus: 149.469



Fethiye, Muğla

Nüfus: 151.474



Nazilli, Aydın

Nüfus: 153.879





Akhisar, Manisa

Nüfus: 166.129



Erciş, Van

Nüfus: 173.203



Ereğli, Zonguldak

Nüfus: 174.619





Manavgat, Antalya

Nüfus: 224.664





Siverek, Şanlıurfa

Nüfus: 250.100



Çorlu, Tekirdağ

Nüfus: 253.551



İnegöl, Bursa

Nüfus: 255.032





Alanya, Antalya

Nüfus: 294.558



Tarsus, Mersin

Nüfus: 329.494





Gebze, Kocaeli

Nüfus: 357.743





