İşte il olmaya aday 25 ilçe
Bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...
Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242
Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826
Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378
Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437
Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.424
Ünye, Ordu
Nüfus: 122,597
Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 126.824
Kozan, Adana
Nüfus: 129.985
Cizre, Şırnak
Nüfus: 133.908
Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 142.783
Ereğli, Konya
Nüfus: 142.818
Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 145.263
Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 149.469
Fethiye, Muğla
Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın
Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa
Nüfus: 166.129
Erciş, Van
Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya
Nüfus: 224.664
Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa
Nüfus: 255.032
Alanya, Antalya
Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin
Nüfus: 329.494
Gebze, Kocaeli
Nüfus: 357.743