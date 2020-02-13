ISUBÜ Kariyer Temsilcileriyle, GÜNKAF İşbirliği Toplantısı Yapıldı

ISUBÜ bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki kariyer temsilcileri ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Bayrakçı başkanlığında işbirliği toplantısı yapıldı. Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Çilem Koçak, 16-17 Mart 2020 tarihlerinde Isparta Gökkubbe Fuar Alanı’nda yapılacak olan Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) ile ilgili işbirliği konularında kariyer temsilcilerine bilgiler sunarken, toplantı karşılıklı fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı ile son buldu.ISUBÜ