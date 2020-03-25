2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşını kimler alabilir, şartlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE İLE ALINIR?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.177,20 8,93 1.168,27 TL Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37 TL Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.354,40 (*) 17,87 2.336,53 TL (*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL'dir.



İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİR?

İŞSİZLİK MAAŞI NEREDEN ALINIR?

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL KESİLİR?

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı, yasalarda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ödeniyor. İşsiz bir kişinin alabileceği en yüksek maaş ise, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Peki 2020 işsizlik maaşı nasıl hesaplanır?İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsiz bir vatandaşa işsizlik maaşı olarak ödenebilecek en yüksek tutar, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haczedilemez ve başkasına devredilemez. Fakat işsizlik maaşını alabilmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır?- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamdaadresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.- İşsizlik Ödeneği- Genel Sağlık Sigortası Primleri- Yeni bir iş bulma- Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimiHizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.İşsizlik ödeneği almakta iken;- İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,- Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.- İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.- İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;- ikamet adresinin değişmesi,- herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,- yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,- silahaltına alınılması,- yurtdışına çıkılması,- bir işte çalışmaya başlanması veya- mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.