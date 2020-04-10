20 kat büyüklükte çekirge istilası uyarısı: Bir günde 35 bin kişinin yiyeceğini tüketiyor

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin bu kez de gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 katı büyüklükte bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini belirtti.



Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FOA) yapılan açıklamada, koronavirüse rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Şimdiye kadar 10 ülkede 240 bin hektarlık alanın ilaçlandığı ve 750 kişiye kontrol operasyonlarına ilişkin eğitim verildiği belirtilen açıklamada; özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali’deki durumun alarm verici seviyede olduğuna işaret edildi.



"20 KAT DAHA BÜYÜĞÜ GELEBİLİR" UYARISI

Kontrol çalışmaları hızlandırılmazsa çöl çekirgesi sürülerinin bu yağmur döneminde öncekinden 20 kat daha büyük olabileceği ifade edilen açıklamada, halihazırda gıda yetersizliği yaşayan milyonlarca Doğu Afrikalı için durumun ciddileşeceği vurgulandı.

Açıklamada, iç savaşın yıkıcı etkileriyle karşılaşan Yemen ile İran'ın da tehdit altında olduğu belirtildi.



SADECE BİR GÜNDE 35 BİN KİŞİNİN GIDASINI TÜKETEBİLİYOR

Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.



