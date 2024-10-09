Isparta Jandarmasından Bilgilendirme Eğitimleri

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Bağımlılıkla Mücadele ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Eğitimleri

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmak amacıyla bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Bağımlılıkla Mücadele, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi, Bilişim Sistemleri Kullanılarak Yapılan Nitelikli Dolandırıcılık ve Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar başlıklarında yapılan bilgilendirme eğitimleri kapsamında birçok vatandaşa ulaşılmıştır.

Bu çerçevede, 08 Ekim 2024 tarihinde Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Beldesi'nde, Belediye Başkanının da katılımıyla 73 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Eğitim faaliyetleri yıl boyunca hız kesmeden devam ederken, 2024 yılı içerisinde Isparta genelinde toplam 5.847 kişiye ulaşılmıştır.

İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzurunu ve güvenini sağlamaya yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









