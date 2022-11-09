AFAD Başkanlığı koordinasyonunda afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonuyla Türkiye’de yaşanabilecek her türdeki her ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde ulusal çaptatatbikatı gerçekleştirilecektir.