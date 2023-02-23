Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Salı günü 84,30 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu.
PETROL FİYATLARI İÇİN ŞAHİN DURUŞ ETKİSİ
Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve doların değer kazanması etkili oldu.
Dünya genelinde güçlenen enflasyon endişeleri merkez bankalarının "şahin politikalarını" ne kadar sürdüreceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar? İşte o tablolar:
MOTORİN FİYATLARI
Ankara 21.63 TL
İzmir 21.68 TL
Ankara 20.80 TL
İzmir 20.70 TL
Motorinin Anadolu yakasında 21.19 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirimle birlikte 20.56 liraya,
Ankara'da 21.62 liradan satılan motorinin litre fiyatı Ankara'da 20.99 liraya,