Benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir indirim daha geliyor.

Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim haberleri geliyor.

Brent petrol tarafında yaşanan düşüşte Fed'in şahin tutumları etkili olurken, bu gece yarısından itibaren (23 Şubat 2023)akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha bekleniyor.

Peki benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar olacak?

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Salı günü 84,30 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu. Bugün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, Motorine de 24 Şubat 2023 Cuma gününden (bu gece yarısı) itibaren 63 kuruşluk indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARI İÇİN ŞAHİN DURUŞ ETKİSİ



Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve doların değer kazanması etkili oldu.



Dünya genelinde güçlenen enflasyon endişeleri merkez bankalarının "şahin politikalarını" ne kadar sürdüreceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlar, enflasyonist baskıların artmasıyla Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde "şahin tutumlarını" sertleştirdiğine dikkati çekerek, Fed'in yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin önemli ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar? İşte o tablolar:



MOTORİN FİYATLARI İstanbul 21.22 TL

Ankara 21.63 TL

İzmir 21.68 TL BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20.48 TL

Ankara 20.80 TL

İzmir 20.70 TL

İNDİRİMLİ MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Motorinin Anadolu yakasında 21.19 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirimle birlikte 20.56 liraya,

Ankara'da 21.62 liradan satılan motorinin litre fiyatı Ankara'da 20.99 liraya, İzmir'de 21.66 liradan satılan motorinin fiyatı 21.03 liraya gerileyecek.