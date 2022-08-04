Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Polikliniğine geniz yerleşimli kitle rahatsızlığı ile gelen 38 yaşındaki hasta dünyadaki tanımlanan ilk vaka olarak literatüre geçecek. İlk kez genizden başlayan ve gırtlağa kadar indiği görünen yumruk büyüklüğündeki kitle başarılı bir operasyonla alındı.Nefes darlığı ve yutkunmada güçlük şikayeti SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Polikliniğine başvuran 38 yaşındaki Ertuğrul Engin’in boğaz bölgesinde genizden başlayan ve gırtlağa kadar inen kitle tespit edildi. Doktorları bile hayrete düşüren bu kitle tıp literatürüne geçti.Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadığını ifade eden SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Emre Sivrice, gerçekleştirilen operasyon sonrası hastanın sağlıkla taburcu olduğunu söyledi.Doç.Dr. Mehmet Emre Sivrice, hastalık ve yapılan işlemlerle ilgili şunları söyledi; “2 yıldır yemek yemekte güçlük ve uykuda artan nefes darlığı şikayeti ile polikliniğimize gelen hastaya yapılan tetkiklerde hastanın genzinden yutağına kadar uzanan yaklaşık 5 cm lik kitle tespit edildi. Genizden başlayıp aşağı doğru tutunan vakaya daha önce hiç rastlamadık. Baş boyun bölgesine yerleşim bu tip tümörler için çok nadirdir. Gerekli görüntülemeleri yaparak hastaya endoskopik operasyon planlandı, dışarıdan herhangi bir kesi yapılmaksızın 2 saat süren ameliyatla kitle tamamen çıkarıldı. Sonucu Atipik Lipomatöz Tümör olarak raporlanmış olup takiplerinde operasyon sahası tamamen iyileşmiş olarak görüldü. Kronik Lenfositer Lösemi(KLL)geçirmiş olan hastamızın genetik analizleri ile birlikte literatüre kazandırılacak olup bu geniz yerleşimli kitle dünyada ki tanımlanan ilk vakadır. Takibimizde olan hastada 5 aydır herhangi bir nüks bulgusu izlenilmedi.”Ameliyat sonrası yaşam kalitesinin arttığını dile getiren Ertuğrul Engin isimli hasta; “Rahatsızlığımdan dolayı bir kaç sağlık merkezine gittim ama hiçbir sonuç alamadım. 2 yıldır yemek yerken çok zorlanıyor nefes alamıyordum. Özellikle uyuduğum zaman nefesim tamamen gittiği için ailemden biri sabaha kadar yanımda bekliyordu. Yapılan ameliyat sonrası rahat nefes almaya başladım Doç.Dr. Mehmet Emre Sivrice, Dr. Bekir Büyükçelik ve ekibine çok teşekkür ederim.”