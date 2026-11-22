Kış kapıda! Çatınızı ve yağmur oluklarınızı ihmal etmeyin

Sonbahardan kışa geçişle birlikte yağışlar, kuvvetli rüzgâr ve soğuk hava çatı sistemlerini yeniden gündeme getiriyor. Çatılarda oluşabilecek su sızıntıları, tıkanıklıklar ve oluklardaki deformasyonlar, zamanında müdahale edilmediğinde daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Isparta merkezli Onur Yağmur Olukları, çatı ve yağmur oluğu sistemlerinde sunduğu profesyonel çözümlerle yapıların korunmasına katkı sağlıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış mevsiminin etkileri hissedilmeye başlıyor. Özellikle yağışlı ve soğuk havalarda çatı sistemleri, binaların korunmasında önemli bir görev üstleniyor. Yağmur sularının doğru şekilde tahliye edilmesini sağlayan oluklar ve iniş boruları, yapıların dış etkenlerden korunmasında büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, kış mevsimi öncesinde çatı ve oluk sistemlerinin kontrol edilmesinin olası sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.

Kış öncesi çatı ve oluk kontrolü önem taşıyor

Sonbahar ve kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar, çatı derelerinde ve oluk sistemlerinde çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Tıkanan su tahliye noktaları, yıpranan oluklar ve çatı birleşim noktalarındaki deformasyonlar, yağmur suyunun bina duvarlarına ve cephelerine ulaşmasına yol açabiliyor.

Özellikle kış aylarında yaşanabilecek don olayları da suyun tahliyesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle oluk sistemlerinin sağlam, doğru monte edilmiş ve işlevini yerine getirebilir durumda olması gerekiyor.

Onur Yağmur Olukları'ndan profesyonel çözümler

Isparta merkezli faaliyet gösteren Onur Yağmur Olukları, çatı ve yağmur suyu tahliye sistemlerinde farklı ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunuyor.

Firmanın hizmetleri arasında;

Yağmur oluğu montajı ve yenileme

Baca kenarı uygulamaları

Çatı dereleri

İniş boruları

Plastik boru sistemleri

Çatı onarım çalışmaları

yer alıyor.

Dayanıklı malzeme ve profesyonel uygulamayı ön planda tutan firma, yapıların ihtiyaçlarına uygun çözümlerle hem işlevselliği hem de estetik görünümü bir arada sunmayı hedefliyor.

Isparta ve çevre illerde hizmet veriyor

Isparta merkezli olarak çalışmalarını sürdüren Onur Yağmur Olukları, hizmet ağını çevre illere de taşıyor.

Firma; Burdur, Dinar, Sandıklı, Denizli ve Antalya başta olmak üzere farklı bölgelerde hizmet sunarken, özel projeler kapsamında Türkiye'nin çeşitli noktalarına da ulaşabiliyor.

Kış gelmeden önleminizi alın

Çatı ve oluk sistemlerinde meydana gelen küçük sorunlar, zamanında müdahale edilmediğinde ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı onarım ihtiyaçlarına neden olabiliyor. Bu nedenle kış mevsimi öncesinde çatıların, olukların ve su tahliye sistemlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Onur Yağmur Olukları, çatı ve oluk sistemlerinde profesyonel çözümler arayan vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

İletişim ve adres

Onur Yağmur Olukları

Telefon: +90 532 691 82 53

Adres: Sanayi Mahallesi, Konur Bahçesi 131. Cadde No:16, Isparta.

Onur Yağmur Olukları ile çatınız kışa hazır, eviniz güvende!



