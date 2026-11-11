Ailenizle, sevdiklerinizle veya dostlarınızla balık ve deniz ürünlerinin keyfini çıkarmak için Okyanus Balık'a bekleriz.

Restoran ve Meze Hizmeti

Her Pazartesi Serpme Kahvaltı

Tüm Isparta Mahallelerine Paket Servis

Sizin İçin Daha Fazlası!

Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon ekmek seçenekleriyle farklı lezzetleri keşfedin. Balık dürüm ve balık burger alternatiflerini de deneyin.

Balık sofralarının vazgeçilmezi mezelerle zengin ve keyifli sofralar sizi bekliyor.

Mercimek, ezogelin, tavuk, tandır ve balık çorbası çeşitleriyle sofralarınıza sıcaklık katın.

Her Gün Sıcacık Çorbalar

Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon gibi farklı balık seçenekleriyle balık keyfini doyasıya yaşayın.

Günlük taze balık çeşitleri, birbirinden lezzetli mezeler, sıcacık çorbalar ve özel balık ekmek seçenekleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

RESTORAN VE MEZE

ISPARTA'DA LEZZETİN BULUŞMA NOKTASI OKYANUS BALIK RESTORAN VE MEZE Denizden Gelen Lezzet Sofranızda!

LEZZET DOLU BİR DAVET Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık! Günlük taze balık çeşitleri, birbirinden lezzetli mezeler, sıcacık çorbalar ve özel balık ekmek seçenekleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, Isparta'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

Efsane Balık Ekmek Lezzeti Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon ekmek çeşitleriyle balık keyfini farklı lezzetlerle buluşturuyoruz. Balık dürüm ve balık burger seçeneklerimizle de sizleri bekliyoruz.

Taze Balık, Zengin Menü ve Keyifli Bir Ortam Okyanus Balık'ta restoran hizmetinin yanı sıra çiğ balık satışı, eve kilo ile balık pişirme ve paket servis seçenekleri de bulunuyor.

Her Damak Zevkine Uygun Lezzetler Yaklaşık 30 çeşit meze, günlük taze balık seçenekleri ve her gün hazırlanan sıcak çorbalarla sofralarınızı zenginleştiriyoruz.

Okyanus Balık'ta Sizi Neler Bekliyor? Günlük Taze Balık Çeşitleri Yaklaşık 30 Çeşit Meze Her Gün Sıcacık Çorbalar Balık Ekmek, Balık Dürüm ve Balık Burger Eve Kilo İle Balık Pişirme Hizmeti Tüm Isparta Mahallelerine Paket Servis Her Pazartesi Serpme Kahvaltı

Lezzet Molasına Bekliyoruz! Ailenizle, sevdiklerinizle ve dostlarınızla balık lezzetinin keyfini çıkarmak için Okyanus Balık Restoran ve Meze'ye bekleriz. 0546 548 32 32 ADRESİMİZ

Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi

Yapı Kredi Bankası üstü – Isparta