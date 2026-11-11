Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık!
Günlük taze balık çeşitleri, birbirinden lezzetli mezeler, sıcacık çorbalar ve özel balık ekmek seçenekleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon gibi farklı balık seçenekleriyle balık keyfini doyasıya yaşayın.
Mercimek, ezogelin, tavuk, tandır ve balık çorbası çeşitleriyle sofralarınıza sıcaklık katın.
Balık sofralarının vazgeçilmezi mezelerle zengin ve keyifli sofralar sizi bekliyor.
Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon ekmek seçenekleriyle farklı lezzetleri keşfedin. Balık dürüm ve balık burger alternatiflerini de deneyin.
Ailenizle, sevdiklerinizle veya dostlarınızla balık ve deniz ürünlerinin keyfini çıkarmak için Okyanus Balık'a bekleriz.0546 548 32 32
Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi
Yapı Kredi Bankası üstü – Isparta
Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık!
Günlük taze balık çeşitleri, birbirinden lezzetli mezeler, sıcacık çorbalar ve özel balık ekmek seçenekleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, Isparta'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
Efsane Balık Ekmek Lezzeti
Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon ekmek çeşitleriyle balık keyfini farklı lezzetlerle buluşturuyoruz. Balık dürüm ve balık burger seçeneklerimizle de sizleri bekliyoruz.
Taze Balık, Zengin Menü ve Keyifli Bir Ortam
Okyanus Balık'ta restoran hizmetinin yanı sıra çiğ balık satışı, eve kilo ile balık pişirme ve paket servis seçenekleri de bulunuyor.
Her Damak Zevkine Uygun Lezzetler
Yaklaşık 30 çeşit meze, günlük taze balık seçenekleri ve her gün hazırlanan sıcak çorbalarla sofralarınızı zenginleştiriyoruz.
Okyanus Balık'ta Sizi Neler Bekliyor?
Ailenizle, sevdiklerinizle ve dostlarınızla balık lezzetinin keyfini çıkarmak için Okyanus Balık Restoran ve Meze'ye bekleriz.0546 548 32 32
Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi
Yapı Kredi Bankası üstü – Isparta