Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık!

Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık!
ISPARTA REKLAM AJANSI TANITIM HABERLERİ
G.Tarihi: 10.11.2026 20:45
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ISPARTA'DA LEZZETİN BULUŞMA NOKTASI
OKYANUS BALIK
RESTORAN VE MEZE
 
Denizden Gelen Lezzet Sofranızda!
LEZZET DOLU BİR DAVET

Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık!

Günlük taze balık çeşitleri, birbirinden lezzetli mezeler, sıcacık çorbalar ve özel balık ekmek seçenekleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

Günlük Taze Balık Çeşitleri

Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon gibi farklı balık seçenekleriyle balık keyfini doyasıya yaşayın.

Her Gün Sıcacık Çorbalar

Mercimek, ezogelin, tavuk, tandır ve balık çorbası çeşitleriyle sofralarınıza sıcaklık katın.

Yaklaşık 30 Çeşit Meze

Balık sofralarının vazgeçilmezi mezelerle zengin ve keyifli sofralar sizi bekliyor.

Özel Balık Ekmek Çeşitleri

Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon ekmek seçenekleriyle farklı lezzetleri keşfedin. Balık dürüm ve balık burger alternatiflerini de deneyin.

Sizin İçin Daha Fazlası!
Eve Kilo İle Balık Pişirme Hizmeti
Tüm Isparta Mahallelerine Paket Servis
Her Pazartesi Serpme Kahvaltı
Restoran ve Meze Hizmeti
Lezzet Molasına Bekliyoruz!

Ailenizle, sevdiklerinizle veya dostlarınızla balık ve deniz ürünlerinin keyfini çıkarmak için Okyanus Balık'a bekleriz.

0546 548 32 32
ADRES
Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi
Yapı Kredi Bankası üstü – Isparta
OKYANUS BALIK
Denizden Gelen Lezzet, Sofranızda!
ISPARTA'DA LEZZETİN BULUŞMA NOKTASI
OKYANUS BALIK
RESTORAN VE MEZE
 
Denizden Gelen Lezzet Sofranızda!
LEZZET DOLU BİR DAVET

Isparta'da Balık Keyfinin Adresi Okyanus Balık!

Günlük taze balık çeşitleri, birbirinden lezzetli mezeler, sıcacık çorbalar ve özel balık ekmek seçenekleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, Isparta'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

Okyanus Balık Isparta efsane balık ekmek çeşitleri

Efsane Balık Ekmek Lezzeti

Palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon ekmek çeşitleriyle balık keyfini farklı lezzetlerle buluşturuyoruz. Balık dürüm ve balık burger seçeneklerimizle de sizleri bekliyoruz.

 
Okyanus Balık Restoran ve Meze Isparta

Taze Balık, Zengin Menü ve Keyifli Bir Ortam

Okyanus Balık'ta restoran hizmetinin yanı sıra çiğ balık satışı, eve kilo ile balık pişirme ve paket servis seçenekleri de bulunuyor.

 
Okyanus Balık'ta lezzet ve deniz keyfi

Her Damak Zevkine Uygun Lezzetler

Yaklaşık 30 çeşit meze, günlük taze balık seçenekleri ve her gün hazırlanan sıcak çorbalarla sofralarınızı zenginleştiriyoruz.

Okyanus Balık'ta Sizi Neler Bekliyor?

Günlük Taze Balık Çeşitleri
Yaklaşık 30 Çeşit Meze
Her Gün Sıcacık Çorbalar
Balık Ekmek, Balık Dürüm ve Balık Burger
Eve Kilo İle Balık Pişirme Hizmeti
Tüm Isparta Mahallelerine Paket Servis
Her Pazartesi Serpme Kahvaltı
Lezzet Molasına Bekliyoruz!

Ailenizle, sevdiklerinizle ve dostlarınızla balık lezzetinin keyfini çıkarmak için Okyanus Balık Restoran ve Meze'ye bekleriz.

0546 548 32 32
ADRESİMİZ
Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi
Yapı Kredi Bankası üstü – Isparta
OKYANUS BALIK
Denizden Gelen Lezzet, Sofranızda!
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